Среда, 21 Мая 2025 17:52

АрмИнфо. 21 мая 2025 года в лицее «Ширакаци» прошло празднование Всемирного дня культурного разнообразия ЮНЕСКО в котором принимали участие ученики и преподаватели лицея, представители дипломатического корпуса Армении, разных министерств и ведомств страны, научная интеллигенция и родители учащихся.



В ходе мероприятия была проведена также дискуссия «Shirakatsy Talks», в котором приглашенные гости, дипломаты, Послы выступили с презентацией о дипломатии, инновациях, устойчивом развитии или молодежном лидерстве, и т.д.



В рамках празднования Года Мира и доверия, а также 30-летия Постоянного Нейтралитета страны, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Мухамметгельды Аязов выступил с презентацией о внешней политике Туркменистана, постоянном нейтралитете страны и о туркмено-армянских взаимоотношениях.



В частности, была отмечена роль позитивного Нейтралитета Туркменистана, взаимодействие страны с мировым сообществом и с такими авторитетными международными организациями как ООН, ЮНЕСКО, были подчеркнуты миролюбивые инициативы Туркменистана, которые всегда принимаются сообществом наций, призванные быть маяком дружбы, безопасности мира и доверия в регионе и в мире в целом.