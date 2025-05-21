Среда, 21 Мая 2025 17:44

АрмИнфо. Россия поддерживает проведение очередной встречи в формате региональной платформы "3+3" в Армении или в Азербайджане. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на совместной пресс- конференции с коллегой из Армении Араратом Мирзояном по итогам переговоров, состоявшихся в Ереване 21 мая.

Лавров вновь указал на наличие немалого потенциала в развитии работы на платформе регионального сотрудничества "3+3", представляющей страны Южного Кавказа и их непосредственных соседей (Россию, Иран и Турцию). В этом ключе он напомнил, что уже состоялось две встречи на уровне министров иностранных дел в Тегеране и Стамбуле.

"Сейчас идет подготовка третьего такого форума. Армения и Азербайджан изъявили желание провести в своих странах следующую встречу. Думаю, что Баку и Ереван смогут договориться по этому вопросу. И мы готовы поочередности провести мероприятия в этих странах", - сказал глава МИД России.

Касаясь армяно-азербайджанской нормализации, Лавров подчеркнул, что в Москве искренне заинтересованы в полной нормализации отношений между Ереваном и Баку.

"Считаем прочной основой для этого комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне между президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении, достигнутых в 2020-2022 гг. (1, 2, 3, 4). Приветствуем согласование текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Готовы помочь в решении всех вопросов, которые сейчас требуется урегулировать для полноценного подписания этого документа", - добавил он.

Российский министр также подчеркнул, что всегда можно рассчитывать на Москву в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций, в деле делимитации армяно-азербайджанской границы и решении всех гуманитарных вопросов, возникающих в этой связи, с учетом интересов каждой из сторон.

В свою очередь глава МИД Армении вновь подтвердил приверженность реализации мирной повестки в регионе. Мирзоян напомнил о последовательной позиции Еревана в деле подписания мирного договора с Азербайджаном, и выразил надежду, что документ будет подписан в обозримом будущем.

Инициатива "3+3" была совместно выдвинута президентами Азербайджана и Турции в 2021 году, и поддержана президентом России. С тех пор состоялось три встречи в формате "3+3", в том числе две на министерском уровне, последняя в октябре прошлого года в Турции. Грузия не принимает участие в работах платформы.