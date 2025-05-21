Среда, 21 Мая 2025 17:37

АрмИнфо. Россия признает право на выбор, и у Москвы, по-прежнему, очень добрые отношения с армянскими друзьями, несмотря на целый ряд имеющихся проблем. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с коллегой из Армении Араратом Мирзояном по итогам переговоров, состоявшихся в Ереване 21 мая.

При этом он предположил, что проблемы в отношениях между Ереваном и Москвой возникли в силу недопонимания.

"Но, что касается Карабаха, скажу еще раз. Нас никто не может упрекнуть, поскольку последние как минимум 20 лет и президент Путин, и президент Медведев, потом снова президент Путин продвигали решение, которое обеспечивали справедливый подход через мирное урегулирование", - заметил глава МИД России.

В этом ключе он напомнил, что российская сторона предлагала на первом этапе из 7 азербайджанских районов вернуть 5. "Верните пять районов в качестве первого шага. И в качестве промежуточного сохранить Кельбаджарский и Лачинский районы - а это огромные территории, связывающие Армению с Нагорным Карабахом, - сохраните их в том статусе, в котором они есть сейчас, отложив решение вопроса об окончательном статусе Нагорного Карабаха на долгие годы. По сути, отложить до будущих поколений. Наверное, это лучше, чем то, что сейчас получилось из-за того, что вот эти предложения компромиссные, продвигавшиеся многие годы российским руководством были отвергнуты. Вот было реализовано право на выбор", - отметил министр.

Отвечая на вопрос о возможной украинизации Армении, Лавров отметил, что подобная постановка вопроса означает поддержку нацистского режима. "О какой украинизации Армении может быть речь? Армения цивилизованная страна. Я не вижу причин для украинизации Армении. Армения наш друг, она не объявляет вне закона русский язык, не лишает законных прав этнических русских. Нигде в мире, кроме Украины, нет законов, запрещающих язык. Не запрещен азербайджанский язык в Армении. В Азербайджане по конституции не запрещен армянский. А вот на Украине русский запрещен", - добавил российский дипломат.