Среда, 21 Мая 2025 16:44

АрмИнфо. Российским вооружением пользуется не только Азербайджан, но и Армения. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с коллегой из Армении Араратом Мирзояном по итогам переговоров, состоявшихся в Ереване 21 мая.

"Насчет того, что Азербайджан использовал российское оружие. Напомню, что и Армения все годы после приобретения независимости использовала российское оружие, в том числе для захвата 7 районов, на которые никогда официально не претендовала. Кстати, ни один из первых руководителей Армении никогда не предлагал признать Нагорный Карабах как независимое образование. Российское оружие использовалось для захвата не оспариваемых азербайджанских районов и сооружения там фортификационных и боевых линий, которые показывали, что расчет был на очень длительное удержание территорий. Некоторые аналитики сказали, что вообще не планировали передавать Азербайджану " - сказал Лавров, отвечая на вопрос об использовании Азербайджаном российского оружия для оккупации суверенной территории РА и Нагорного Карабаха. При этом министр заметил, что российское оружие используется и в Африке, к примеру, на флаге Мозамбика автомат Калашникова. По словам Лаврова. Во многих странах есть российское оружие, но это не означает, что оно используется по тем принципам, которые бы устраивали всех.

Далее, отвечая на вопрос о том, что "Армения перевела деньги, а Россия оружие не поставила", Лавров сообщил, что этот вопрос урегулирован. По его словам, платежи зачтены на другие цели, а в отношении новых поставок противоречий нет.

"Сейчас мы, как неоднократно было в истории, вынуждены воевать против всей Европы. Оружия, как вы понимаете, очень много и оно современное, требует нашего ответа. Наши армянские друзья понимают, что в этих условиях мы не можем все обязательства выполнять в срок. И все же целый ряд систем передается и будем продолжать", - отметил Лавров.

Говоря о закупках у других стран, глава МИД России отметил, что это выбор армянских друзей. "Если они хотят французскую базу для дополнительных поставок, пожалуйста. Какой-то другой страны, пожалуйста. Мы не будем ничего навязывать. Но если союзник опирается на вооружение из такой страны, как Франция, которая возглавляет вражеский лагерь и пышет ненавистью к России :", - резюмировал российский министр.

Раннее армянская сторона заявляла, что российская сторона не поставила вооружение, предусмотренное подписанным и оплаченным контрактом.