Среда, 21 Мая 2025 16:38

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении сообщает, что в последние месяцы распространилось новое проявление системного мошенничества. Мошенники звонят гражданам через телефонные приложения (<WhatsApp>, <Facebook>, <Telegram> и т. д.) или с разных номеров телефонов, выдают себя за сотрудников операторов связи, действующих на территории Республики Армения, и предлагают им войти в различные программы с целью обновления настроек 5G-интернета.

После входа в систему преступники получают доступ к данным на мобильном телефоне гражданина (электронным кошелькам, банковской информации и т. д.) и похищают находящиеся на них деньги или оформляют кредиты.

Во избежание стать жертвой преступления Прокуратура Республики Армения призывает граждан воздержаться от каких-либо действий при поступлении подобных звонков и обратиться к оператору, обслуживающему номер мобильного телефона.