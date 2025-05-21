Среда, 21 Мая 2025 16:32

АрмИнфо. Преступная организация, созданная Э.Н., до января 2024 года занималась хищением крупных сумм денег из ряда банков, действующих на территории Республики Армения.

В частности, согласно информации Следственного комитета, глава преступной организации направил граждан Грузии армянского происхождения в различные армянские банки для получения кредитов, не имея при этом намерения в будущем выполнять кредитные обязательства.

Затем кредитные средства перечислялись на банковские карты заемщиков или выдавались лично, после чего Е.Н. 30-50% суммы кредита он оставлял себе, а остальное возвращал заемщикам.

В результате предоставления кредитов 33 лицам, причастным к вышеуказанной деятельности преступной организации, ряд банков понесли особо крупные убытки на общую сумму 119 миллионов 236 тысяч 568 драмов.

Кроме того, Э.Н. также продавал грузинским армянам поддельные водительские права.

В отношении 10 лиц возбуждено публичное уголовное преследование по статьям 318, часть 1 (создание либо руководство преступным сообществом), 319, часть 1 (участие в преступном сообществе), 255, часть 3, пункты 1 и 3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), 296, часть 3, пункт 1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 457, часть 2 (подделка документов, штампов, печатей, бланков либо сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса РА.

В отношении лидера преступной организации и одного из ее участников в качестве меры пресечения применен арест, в отношении еще одного участника - домашний арест.

Расследование продолжается.