Среда, 21 Мая 2025 16:29

АрмИнфо. 21 мая секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян принял министра обороны Исламской Республики Иран бригадного генерала Азиза Насирзаде.

Как передает пресс-служба СБ, Григорян приветствовал визит иранского министра в Армению и подчеркнул важность возросшей частоты двусторонних визитов, которые способствуют постоянному развитию и укреплению дружественных отношений между Арменией и Ираном.

Министр в свою очередь выразил благодарность за теплый прием, отметив, что двусторонние отношения имеют тенденцию к развитию.

В ходе встречи Насирзаде подтвердил поддержку Ираном территориальной целостности Республики Армения и независимости стран региона, выразив несогласие с любым изменением международно признанных границ.