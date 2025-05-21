Среда, 21 Мая 2025 16:26

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял новоназначенного посла Китая в Республике Ли Синвэя.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, Папикян поздравил посла с назначением, пожелав успехов в деле укрепления сотрудничества между Арменией и Китаем.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Армения-Китай в сфере обороны, а также ряд вопросов региональной и международной безопасности.