Среда, 21 Мая 2025 15:54

АрмИнфо. В Ереване подписан План консультаций между Министерствами иностранных дел Армении и России на 2025-2026 годы.

Документ был подписан главами МИД Армении и России Араратом Мирзояном и Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Ереване.