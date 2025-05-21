Среда, 21 Мая 2025 14:50

АрмИнфо. Делегация Армении, координируемая Министерством юстиции, провела встречу с представителями компетентных государственных органов Германии, в ходе которой были достигнуты двусторонние договоренности и определены направления сотрудничества.

Как сообщили в пресс-службе Минюста Армении, ознакомительный визит делегации состоялся в рамках мероприятия под названием "Устойчивая конституционная реформа". В ходе визита участники обменялись опытом по вопросам построения демократического и правового государства, а также укрепления верховенства закона в контексте конституционных реформ в Армении.

В связи с этим состоялся ряд встреч и обсуждений с представителями Конституционного суда, Бундестага, Министерства иностранных дел и юстиции Германии, а также с отраслевыми экспертами и представителями академической среды.

Согласно источнику, ознакомительный визит был осуществлён при содействии посольства Германии в Армении.

Напомним, что в рамках проводимых в Министерстве реформ планируется осуществить конституционные изменения, улучшить судебно-правовую систему, усилить борьбу с коррупцией, защиту прав человека, а также реформировать уголовно-исполнительную и пробационную сферы.