Среда, 21 Мая 2025 11:48

АрмИнфо. Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян и посол Испании в РА Рикардо Мартинес Васкес договорились расширить направления двухстороннего сотрудничества в интересах двух государств.

Как сообщили в пресс-службе МВД Армении, в ходе состоявшейся встречи главы МВД с испанским дипломатом посол выразил готовность углублять

и расширять двустороннее сотрудничество по ряду областей.

В свою очередь, Арпине Саркисян представила послу процесс формирования Министерства, а также реформы, проводимые в подведомственных службах. В этом ключе министр отметила, что опыт Испании может послужить ориентиром для реформ.

В ходе встречи стороны также коснулись процесса либерализации визового режима с ЕС, реформ, проводимых в полицейской системе, и вопросов, касающихся модернизации гражданской обороны и Спасательной службы.