Среда, 21 Мая 2025 11:06

АрмИнфо. В МИД Армении стартовали переговоры глав внешнеполитических ведомств Армении и России Арарата Мирзояна с Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Переговоры начались в узком составе, а затем продолжатся при участи делегаций двух стран.

Ранее в МИД РФ сообщали, что в повестке дня переговоров обсуждение широкого комплекса вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия по линии евразийских интеграционных объединений, координации позиций на международных площадках, в первую очередь, в ООН. Главы внешнеполитических ведомств предметно обменяются мнениями по проблематике региональной безопасности, включая перспективы процессов армяно-азербайджанской и армяно-турецкой нормализации. Запланировано подписание Плана межмидовских консультаций на 2025-2026 годы.

Рано утром Лавров посетил столичный парк Победы и возложил цветы к Вечному огню. Он также побывал в мемориале жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" и почтил память святых мучеников.