Среда, 21 Мая 2025 11:04

АрмИнфо. Шаги, предпринимаемые для расширения политического диалога и двустороннего партнерства на высоком уровне обсудили, в ходе телефонного разговора 20 мая, глава МИД Армении Арарат Мирзоян и вице-премьер-министр, министром иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бин Заид Аль Нахайян.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян указал на наличие значительного потенциала развития сотрудничества между Арменией и ОАЭ и видение, предложенное Республикой Армения для его реализации. Были затронуты предстоящие программы.

Собеседники также коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В этом контексте Мирзоян представил последние события в этом процессе, подчеркнув важность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном в контексте установления регионального мира.