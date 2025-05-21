Среда, 21 Мая 2025 11:02

АрмИнфо. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился 20 мая с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической, инвестиционной, культурной и экологической сферах.

Президент Ирана подчеркнул, что укрепление сотрудничества, в том числе реализация совместных инвестиционных проектов, отвечает интересам двух дружественных народов и способствует обеспечению их будущего благополучия, стабильности и безопасности.

Стороны особо отметили высокий уровень взаимодействия в сфере транспорта и транзита, а также важность активизации сотрудничества в рамках международных и региональных инициатив. В данном контексте было сказано о проведении в декабре текущего года международной конференции, созываемой по инициативе Национального Лидера туркменского народа, сообщается в пресс-релизе туркменского МИД.

Пезешкиан подчеркнул интерес Ирана к импорту газа из Туркменистана, а также к экспорту и обмену газом с соседними государствами. Он призвал к проектированию и реализации газопровода Иран-Туркменистан, который мог бы служить всем трем целям, об этом говорится на сайте иранского Президента.

Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика стремится расширять сотрудничество с Туркменистаном в различных секторах, включая экономику, культуру, инвестиции, транспорт и транзит.

Пезешкиан также выразил благодарность правительству Туркменистана за проведение предстоящего саммита глав прикаспийских государств в Ашхабаде, отметив, что Каспийское море является ценным активом всех прибрежных государств.

Министр Мередов, находящийся с визитом в Тегеране для участия в 18-м заседании совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, проинформировал о своих встречах с иранскими властями в ходе этой поездки. Ключевыми темами обсуждения в ходе этих консультаций стали строительство газопровода в Иран для внутреннего потребления, экспорта и свопов, а также расширение приграничной торговли, обустройство приграничных рынков, торгово-экономическое сотрудничество, совместные инвестиции и усилия по сохранению и улучшению экологического состояния Каспийского моря.

