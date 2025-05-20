Вторник, 20 Мая 2025 21:07

АрмИнфо.Министр обороны Армении Сурен Папикян проводит встречу с министром обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, бригадным генералом Азизом Насирзаде.

Какие-либо детали об обсуждаемых вопросах оборонное ведомство не сообщает. В источнике лишь говорится, что торжественная церемония встречи бригадного генерала Азиза Насирзаде состоялась в административном комплексе Министерства обороны при участии почетного караула и военного оркестра. Прозвучали государственные гимны Республики Армения и Республики Иран.

Отметим, что Насирзаде прибыл в Армению с официальным визитом.