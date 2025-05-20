Вторник, 20 Мая 2025 21:07

АрмИнфо. В селе Чкаловка Гегаркуникской области в результате обследования крупного и мелкого рогатого скота выявлены случаи бруцеллеза. Об этом сообщает пресс-служба Инспекционного органа по безопасности продуктов питания, ссылаясь на результаты обследование в ГНКО <Республиканский центр ветеринарно-санитарных и фитосанитарный лабораторных услуг>.

Согласно источнику, больные животные под наблюдением инспекторов были подвергнуты принудительному убою, после чего проведена дезинфекция.

Забор крови у крупного и мелкого рогатого скота осуществляется во всех общинах Республики

Отметим, что бруцеллез - инфекционное заболевание, возбудителем которого являются бактерии рода Brucella, а источником - животные, характеризующееся поражением лимфоидной ткани, опорно-двигательного аппарата и нервной системы, склонное к хронизации