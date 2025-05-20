Вторник, 20 Мая 2025 21:03

АрмИнфо. Легендарные хиты Виктора Цоя прозвучат в Ереване в сопровождении Национального оркестра Армении под руководством Эдуарда Топчяна.

25 мая в СКК им. Карена Демирчяна состоится концерт <Симфоническое КИНО>, в ходе которого две музыкальные стихии - рок и классика - и создадут уникальное сценическое полотно, где любимые хиты Виктора Цоя обретут новую мощь и глубину.

Главная фигура концерта - Юрий Каспарян - легендарный гитарист группы <КИНО>. Именно его фирменное звучание стало неотъемлемой частью саунда группы и сегодня вновь оживает на сцене - уже в союзе с оркестром. Согласно сообщению YerevanKino - организаторов концерта, для армянской публики этот концерт особенно значим, поскольку Каспарян - этнический армянин, и его приезд в Ереван носит не только творческий, но и личный характер. Стоит отметить, что визуальной частью концерта занимается Александр Цой - сын Виктора Цоя. Он создал эксклюзивный видеоряд, который транслируется на экранах во время исполнения песен и усиливает эмоциональное воздействие музыки. <Это не просто концерт, а целостный художественный перформанс, где визуальный и звуковой ряды дополняют друг друга>, - говорится в источнике. Проект <Симфоническое КИНО> существует с 2010 года. Идея принадлежит композитору Игорю Вдовину, который впервые представил оркестровки песен <КИНО> на фестивале <20 лет без КИНО>. Реакция зрителей была настолько вдохновляющей, что вскоре была создана отдельная концертная программа, в которую вошли лучшие композиции группы в симфонической обработке. Организаторы концерта в Армении - телеграм-канал @YerevanKino, известны своими громкими культурными проектами: гастролями спектаклей, показами культового кино и музыкальными событиями.