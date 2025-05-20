Вторник, 20 Мая 2025 18:13

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 мая текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 62, 66 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), адрес: ул. Налбандяна 108 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16, 16а на улице Исаакяна, жилые дома 10, 11 на улице Корюна, жилые дома 5, 5а, 5б, 5г, 5д на пр. Маштоца, жилые дома 36, 38, 40, 40 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 62, 62а на улице Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 67, 69, 71, 79 на улице Анрапетутяна, жилые дома 2, 4, 6, 8 на 3-ем переулке Анраптутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5а на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананц, жилые дома 3, 8 на улице Тпагричнера, жилые дома 3, 5, 5а и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9, 11, 13 на улице Тпагричнера, частные дома дома 4-21 на улице Сахарова,

административный округ Арабкир Еревана:

11։00-17։00 частные дома 26-102 на улице Амо Сагяна, частные дома 1-26 на улицах Арабкира 19, 21, 23, частные дома 1-43 на улице Давтяна, жилой дом 74 на улице Аветисяна, жилые дома 13-15/4 и частные дома 5-24 на улице Сундукяна, жилые дома 14-14/2 и частные дома 190-202 на улице Гр. Кочара, жилые дома 21-25 и частные дома 45-65 на улице Аветисяна, жилой дом 12 на улице Амбардзумяна, жилой дом 15 на улице Папазяна, жилые дома 1/4-1/6 на 27-ой улице Арабкира;

административный округ Канакер-Зейтун Еревана:

11։00-17։00 часттные дома 21-62 на улице Гоголя;

административный округ Аван Еревана:

11։00-17։00 жилые дома 55/9-188/17 и частные дома 49/2-127/7 на улице Ц. Ахбюра;

административный округ Нор Норк Еревана:

11:00-17:00 частично улица Нансена, частично 1-ый переулок Нансена, частично проспект Гая, частично улица Лвовян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

административный округ Норк Мараш Еревана:

11:00-17:00 частные дома 132-169 на 7-ой улице Норка, частные дома на улицах Норка 7, 9, 11, 13, жилой дом 85/6 на 9-ой улице Норка, частный дом 9/3 на 10-ой улице Норка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице Давида Бека, ООО “Энтанекан”, “Хюраноцнери хумб М-27”, “ПАМГ”, ЗАО “Юком”, “Вива Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Анамел”, ЗАО “Маматекс”, “Веолиа Джур”;

административный округ Ачапняк Еревана:

10։00-16։00 жилой дом 5 на улице Мазманяна;

административный округ Давташен Еревана:

10:00-16:00 квартал “Хуйси Аван” и частично улица Самвел Геворгян;

административный округ Малатия-Себастия Еревана:

10։00-16։00 частично квартал ‘Ной”; поликлиника N19, частично улицы Тычины, Андраника, Амараноцаин;

административный округ Шенгавит Еревана:

10։00-16։00 жилые дома 51, 53 на пр. Аршакуняца, жилые дома 44, 46 на улице С. Зоравара, частные дома на улице С. Зоравара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 56а, 56б на улице Г. Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Нубарашен Еревана:

10։00-16։00 квартал “Д” в Нубарашене; 11-ая улица Нубарашена;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Нор Аманос, Нор Едесия, Кош; села Татул, Ацашен, Цамакасар, Заринджа, Сусер, Канч, Ако и Сорик;

в Араратской области:

10։00-11։30 частично село Азатаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично улицы Шаумяна, Арратян, частично поселок Воску Корзман фабрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат;

11։00-12։00 села Урцадзор, Даштакар, Шагап и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-15։00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Еркатугаиннери, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомонян, Касяна, Нерсисян, Дуряна, Огостоси 23, Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Гладзор; частично улицы Авагяна, Багдасаряна, Маштоца, Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 жилые дома 12-17 в 8-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-14:00 квартал “Банаван” в Джрвеже;

11։00-16։00 9-ый квартал села Арзни;

11։00-17։00 община Канакераван и все прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 2, 3 в селе Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “Веолиа Джур”, садоводческая компания “Зовуни”; села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен, община Джрабера, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами), детский дом “Затик” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Аринджа 1, 2, 3, 4, 6, 8, 14, 26, 24, улицы Дзаргаванк, Маштоц, Мнацаканян, Айк Гаспарян, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами), автостанция “Юсисаин”, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами); общины Карашамб, Тегеник; станции компаний “Вива Армения”, “Тим Телеком”, “Юком”, садоводческие компании “Бжишкнер”, ‘Наири”, ‘Труд”, “Марине” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

в Гегаркуникской области:

11:00-14:00 населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 села Айкаван, Бердкунк, Лчап, Цовазард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ресторанный комплекс “Роял Фиш”, газозаправочная станция “Алик”, газозаправочная станция, прилегающая к селу Лчап, станция компании “Юком”, ООО “Акватик”, газозаправочная станция “Палуни Айрапетян”, прилегающая к селу Цовазард”, ЧП “Оник Гаспарян”;

11:00-16:30 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։00-16։50 1-ая улица, переулки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 на 8-ой улице в селе М. Масрик;

в Лорийской области:

09։30-11։00 частично улицы Спандаряна, Батум, приусадебный поселок 3 в городе Ванадзор;

10:00-11:30 и 12։00-13։30 село Медовка;

14։00-15։30 село Кругляа Шишка;

16։00-17։00 5-ый квартал улицы Джаукяна в городе Ташир;

в Ширакской области:

1 1 : 00 - 17 : 0 0 проспект Тиграна Меца, начало улиц Манташяна, Мазманяна, Мадояна, начало улицы Хримян Айрика: от площади Айкухи до магазина “Тирванд”, начало улицы Саят-Нова, инновационный центр искусств филиала Гюмри, филиал “Гюмри” банка “АМИО БАНК”, и прилегающие абоненты в городе Гюмри; села Баграван, Нор Артик, насосная станция Харьков, ООО “Дорожник” в Баграване Анийского региона.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.