Вторник, 20 Мая 2025 18:10

АрмИнфо. На 153-м километре автодороги Ереван- Мегри 20 мая произошел камнепад, в результате которого движение стало односторонним.

Как сообщили в пресс-службе Спасательной службы Министерства внутренних дел Армении, на дорогу обрушилось около 4 кубометров камней, из которых 0,2 кубометра оказались на проезжей части.

В связи с инцидентом на место происшествия выехала оперативная группа регионального спасательного управления СС МВД. Спасатели совместно с сотрудниками патрульной службы полиции убрали камни с проезжей части.