Вторник, 20 Мая 2025 18:09

АрмИнфо.Армения сократила свою зависимость от импорта оборонной продукции из одного источника до 95%. Об этом глава МИД Армении Арат Мирзоян заявил на открытии Региональной встречи послов Европейского союза в Восточной Европе и Центральной Азии, в контексте диверсификации сферы безопасности.

"Продолжая тему диверсификации безопасности, я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что Параллельно наше правительство смогло осуществлять более независимый пограничный контроль, а также рассмотреть альтернативные пути обеспечения энергетической независимости, в том числе в секторах атомной и возобновляемой энергетики", - сказал Мирзоян, слова которого приводит пресс-служба МИД Армении.

По его словам, исходя из цели обеспечения более безопасной и предсказуемой среды для страны, правительство Армении решило более тесно взаимодействовать с международными правовыми механизмами, и в этом ключе ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда.

Говоря о региональном мире, глава армянского внешнеполитического ведомства отметил, что приоритетом властей Армении остается содействие и развитие мирной и процветающей среды вокруг республики.

"Мир не имеет альтернативы для нашей страны. Наше правительство твердо привержено содействию устойчивому миру и процветанию на Южном Кавказе. Мы последовательно стремимся к всеобъемлющему и институционализированному миру с Азербайджаном. Как вам известно, Армения и Азербайджан объявили, что проект текста Мирного договора был согласован, и Армения готова подписать и ратифицировать этот документ немедленно. Хотя пока не ясно, есть ли у Азербайджана подлинные опасения или он искусственно затягивает процесс, факт остается фактом: Мирный договор, согласованный между двумя странами, еще не подписан. Если опасения подлинны, например, по конституционному вопросу, то, не вдаваясь в подробности, я могу заверить вас, что самым ясным и прямым способом решения всех проблем сторон является подписание соглашения и его ратификация парламентом после положительного заключения Конституционного суда Армении", - сказал министр.

В этом ключе Мирзоян призвал европейских партнеров усилить поддержку этого процесса и последовательно подчеркивать необходимость немедленного подписания мирного соглашения с Арменией как в своих прямых контактах с Баку, так и в своих публичных заявлениях и коммуникациях.

"Параллельно с усилиями по установлению мира мы активно продвигаем вопрос разблокирования коммуникаций в нашем регионе в рамках принципов, закрепленных в инициативе "Перекресток мира". Эта инициатива предполагает, что вся транспортная инфраструктура и коммуникации на Южном Кавказе, будь то дороги, железные дороги, энергетические или коммуникационные линии, функционируют под суверенитетом и национальной юрисдикцией государств, через территорию которых они проходят, и основываются на принципах взаимности и равенства", - продолжил он.

Мирзоян отметил, что Ереван считает, что "Перекресток мира" полностью совместим с концепциями ЕС "Глобальные ворота" и "Срединный коридор", которые все больше подчеркивают прозрачность, безопасность и уважение суверенитета в связях.

"Участие Армении в этих форматах является как своевременным, так и необходимым. Сейчас самое время глубже и стратегически закрепить Армению в видении Европы развития связности как преданного, предсказуемого, демократического и принципиального партнера в самом сердце региона, переживающего глубокую трансформацию. В этом ключе мы активно изучаем мультимодальные коридоры, соединяющие Черное море с Каспийским морем, простирающиеся на восток к растущим рынкам и энергетическим ресурсам Центральной Азии. Мы приветствуем возросшее участие ЕС в Центральной Азии и поощряем синергию между стратегиями ЕС на Южном Кавказе и в Центральной Азии", - сказал глава МИД Армении.

По его словам, как справедливо отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: ":Открытие границ Армении с Турцией и Азербайджаном станет событием, меняющим правила игры. И это сблизит Европу и Центральную Азию, как никогда прежде". В этом ключе он добавил, что Армения готова выступать в качестве конструктивного связующего звена между этими регионами, способствуя не только инфраструктурным связям, но и цифровой, энергетической и нормативной совместимости.

"Приверженность Армении региональному миру и стабильности подтверждается также шагами, которые мы предприняли в процессе нормализации отношений с Турцией. Продолжается диалог на высоком уровне, включая встречи премьер-министра Армении и президента Турции, а также мои контакты с министром иностранных дел. Мы глубоко убеждены, что полная нормализация - установление дипломатических отношений и открытие границ - откроет значительные возможности как для наших стран, так и для всего региона", - сказал дипломат.

Вместе с тем он констатировал, что Армения сделала необратимый выбор в сторону демократии, в сторону мира, в сторону Европы. "Мы уверены, что наши европейские партнеры ответят на эти решительные шаги столь же смелым и стратегическим взаимодействием, укрепляя действительно взаимное и преобразующее партнерство. При этом мы ищем не только поддержки, но и партнерства, не только поощрения, но и устойчивого взаимодействия. Вместе мы можем показать, что во все более фрагментированном мире принципиальные, единомышленные партнерства по­прежнему важны. Давайте строить наше сотрудничество на общих ценностях и предпринимать смелые и творческие шаги для стабильности, устойчивости и процветания нашего региона и за его пределами", - призвал в конце Мирзоян.