Вторник, 20 Мая 2025 18:06

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с речью на открытии Региональной встречи послов Европейского союза в Восточной Европе и Центральной Азии.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян в своем обращении к присутствующим отметил, что проведение этого семинара в Армении является свидетельством продолжающегося углубления партнерства Армения-ЕС.

По его словам, это обсуждение проходит в период, характеризующийся интересными событиями и изменениями, а также множеством неопределенностей.

"Мы следим за дилеммами и дискуссиями в сфере безопасности в ЕС, внимательно следим за теми выборами, перед которыми стоит ЕС", - добавил Мирзоян.

В контексте демократических процессов, армянский министр заявил, что четыре года назад, в условиях гибридной войны, Армении удалось провести полностью свободные и демократические выборы.

"С тех пор мы не отклонялись от этого пути. Даже перед лицом экзистенциальных вызовов Армения последовательно придерживалась демократического пути. Этот путь нашел отражение в политике правительства, послужив основой для реализации масштабных реформ, направленных на обеспечение независимости судебной системы, борьбу с коррупцией и усиление защиты прав человека", - сказал Мирзоян, заверив, что в определенном смысле демократия стала для армянских властей одним из столпов укрепления независимости и суверенитета страны.

Далее он коснулся смелых шагов властей Армении по диверсификации партнерских отношений, в этом контексте рассказав об укреплении стратегических отношений с Соединенными Штатами, расширению стратегического партнерства с государствами- членами ЕС, установлении стратегического диалога с Соединенным Королевством.

"Хотя мы уже построили прочное партнерство посредством институциональной архитектуры Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA) - краеугольного камня нашего двустороннего сотрудничества, сейчас мы завершаем работу над новой Повесткой дня партнерства Армения-ЕС. Это перспективный документ, который выведет наше сотрудничество на новый уровень посредством стратегических приоритетов и планов действий. Он основывается на прочном партнерстве, которое мы сформировали в последние годы, охватывая целый ряд областей: от реформ правосудия до экономического развития, транспорта и энергетики", - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении в качестве позитивного шага в отношениях между Арменией и ЕС назвал запуск Диалога по либерализации визового режима (VLD) и работе над Планом действий по либерализации визового режима, который установит четкие ориентиры. Он заметил, что как только они будут достигнуты, граждане Армении смогут пользоваться безвизовым режимом.

Касаясь того, как можно еще больше обогатить повестку дня Армения-ЕС, Мирзоян выразил убеждение, что необходимы креативные решения, выходящие за рамки традиционных подходов. "Они могли бы включать, например, возможность использования автономных торговых мер, предоставление Армении инструментов для борьбы с манипуляцией и вмешательством иностранной информации, а также укрепление нашей общей устойчивости к гибридным угрозам и другие практические шаги", - сказал глава МИД Армении, подчеркнув, что вышесказанное полностью укладывается в европейские устремления властей Армении.

Мирзоян в этом ключе назвал принятием парламентом страны два месяца назад законопроекта о вступлении в ЕС не просто политическим выбором, а национальным стремлением, свидетельство уверенности граждан Армении в своем европейском будущем. По его словам, это все является руководящим принципом для армянского правительства.

"Обращаясь к другим столпам сотрудничества Армения-ЕС, мы признаем важность взаимодействия в вопросах, связанных с безопасностью, что считалось немыслимым еще несколько лет назад. Европейский союз занимается повесткой дня безопасности Армении с момента развертывания Миссии наблюдателей ЕС, и мы приветствуем продление мандата миссии. Несмотря на ощутимые результаты, зафиксированные в процессе демаркации границы с Азербайджаном в прошлом году, нарушения режима прекращения огня, к сожалению, продолжаются, что еще раз подчеркивает жизненно важную роль миссии в опровержении ложных обвинений, поддержании предсказуемости и стабильности на местах. Поэтому целенаправленный и принципиальный ответ на нарушения режима прекращения огня имеет первостепенное значение в нынешней нестабильной ситуации", - добавил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что Армения запросила продолжение поддержки через Европейский фонд мира в 2025 году заверить, что эта помощь является не только четкой демонстрацией политической воли ЕС к расширению и углублению партнерства с Арменией, но и укрепляет ее устойчивость в трудные времена.