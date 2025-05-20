Вторник, 20 Мая 2025 17:24

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова усмотрела американский след в русофобской акции, организованной сегодня утром в центре Ереване в преддверии визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Армению.

Так, 20 мая в ходе еженедельного брифинга на просьбу дать оценку русофобской акции в Ереване, Захарова задалась встречным вопросом, знает ли журналист, сколько сотрудников у посольства США в Армении. "Вы знаете, сколько человек работает в посольстве США в Армении? 2000 человек работает. Видимо кто-то из них еще не уловил, что нужно стимулировать, к примеру, российско-американские отношения, а не заниматься подрывом российско-армянских. Видимо кто-то живет в американском посольстве по предыдущим лекалам. Возможно, у кого-то в Армении не закончились деньги. переданные по линии USAID (Агентство по международному развитию США), которая занималась подобными проектами. Считаю, как они это развернули, так и свернули".

Вместе с тем российский дипломат подчеркнула, что у России обширная повестка с Арменией на всех треках не только для обсуждения, но и конкретной, прикладной, прагматичной работе. "А то, что это многим из меньшинств не нравится, мы тоже знаем. Поэтому ориентируемся на конструктивную, позитивную повестку. Понятна природа этого всего - проплаченная и простимулированная во многих частях света и странах мира. Чего-нибудь хорошее попробовали сделать на деньги USAID", - добавила российский дипломат, заметив, что для подобных действий "большого ума не нужно".

Ранее стало известно, что так называемый "Евроблок", который планирует 21 мая в 11:00 провести перед зданием МИД Армении акцию протеста на фоне визита Лаврова в Ереван, сегодня рано утром развесили в разных частях армянской столицы плакаты с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина. Так, к примеру, лидер русофобской партии "Во имя республики" Арман Бабаджанян опубликовал у себя на странице в Facebook фото отчет о проведенной провокационной акции перед посольством РФ в Ереване.