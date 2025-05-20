Вторник, 20 Мая 2025 16:38

АрмИнфо. Министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Азиз Насирзаде находится с официальным визитом в Армении.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, делегация во главе с Насирзаде прибыла в Ереван 20 мая по приглашению министра обороны Сурена Папикяна. Иных подробностей с повестки визита иранского высокопоставленного военного чиновника не приводятся.