Вторник, 20 Мая 2025 16:15

АрмИнфо. Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву, где проведет переговоры с коллегой из России Сергеем Лавровым. Об этом 20 мая сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Он отметила, что визит состоится 25-27 мая. "Запланированы переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главы внешнеполитических ведомств проведут обмен мнениями по региональной проблематике, с акцентом на обстановке в Сирии, Ливии, в Закавказье, Черноморском регионе. Также будут обсуждаться перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества в современных условиях", - сообщила Захарова, добавив, что министры также рассмотрят контакты между сторонами на высоком и высшем уровнях.