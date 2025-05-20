Вторник, 20 Мая 2025 15:44

АрмИнфо. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) создала галерею профилей новостных специалистов, которые были произвольно заключены в тюрьмы в Азербайджане за попытки информировать общественность.

В сообщении RSF отмечается, что по мере того, как режим Ильхама Алиева все глубже погружается в авторитаризм, репрессии против независимых СМИ достигают беспрецедентных масштабов. В организации констатировали, что с ноября 2023 года волна арестов обрушилась на журналистов, которые отказываются подчиняться цензуре.

"Более двух десятилетий президент Азербайджана Ильхам Алиев методично разрушал плюрализм СМИ в своей стране, и эти репрессии усилились с осени 2023 года. После конфликта в Нагорном Карабахе, где пропаганда заменила публичные дебаты, власти пытаются искоренить то, что осталось от независимой прессы. В основном обвиняемые в "контрабанде валюты" - по сути, в получении грантов от иностранных организаций - многие журналисты томятся в тюрьме просто за то, что выполняют свою работу - или отстаивают свободу прессы", - говорится в сообщении RSF

В организации также отметили, что в созданной галерее, обновляемой в режиме реального времени, RSF демонстрирует тех, кто олицетворяет храбрость журналистики перед лицом репрессий. "Они продолжают освещать и защищать свободу прессы в государстве, которое запрещает публичную критику, блокирует доступ к информации и заставляет как государственные, так и частные учреждения затыкать рты инакомыслящим", - отметили в журналисткой организации, добавив, что на сегодняшний день в этой галерее профили 25 журналистов, заключенных в тюрьмы в Азербайджане.