Вторник, 20 Мая 2025 15:42

АрмИнфо. Столичный муниципалитет готовит всеобъемлющую концепцию для благоустройства автобусных остановок в Ереване. Об этом в ходе заседания Совета старейшин сообщил вице-мэр Еревана Сурен Григорян.

Он напомнил, что ранее Мэрия заключила договор о сотрудничестве с одной организацией по модернизации остановочных пунктов в городе, однако ни темпы работы, ни ее качество не были удовлетворительными. В связи с этим, как отметил вице-мэр, было дано поручение разработать всеобъемлющую концепцию автобусных остановок, которая уже будет готова в течение 2 недель.

Затем Мэрия объявит тендер с целью привлечения представителей частного сектора в реализацию этих работ, поскольку, как отметил Григорян, для общинного бюджета установка автобусных остановок и их обслуживание станет нагрузкой, которая не предусмотрена самим проектом бюджета.