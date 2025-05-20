Вторник, 20 Мая 2025 14:38

АрмИнфо. 17 мая в культурном центре Посольства Армении в Москве состоялся творческий вечер, приуроченный к 50-летию писателя, журналиста и актёра Рубена Пашиняна.

В рамках торжества ему была вручена медаль «Дом Лазаревых» и почётная грамота за вклад в сохранение армяно-российского культурного наследия.

Награду вручил руководитель центра Владимир Габбе.

Вечер прошёл в тёплой, живой атмосфере. Пашинян представил сборник «…На все четыре стороны!» — посвящённый его любимым городам: Еревану, Москве, Лондону и Тбилиси. Прозвучали как отрывки из книги, так и новые произведения, готовящиеся к публикации. Зал реагировал искренне: аплодисменты, смех и моменты полной тишины подчёркивали силу авторского слова.

Особой частью программы стал премьерный показ документального фильма «Боевое братство» — о легендарном советском лётчике Вазгене Оганесове. Автор проекта и режиссёр картины — Гарик Машкарян, а Рубен Пашинян выступил как продюсер и ведущий. Фильм раскрывает малоизвестные страницы подвига Героя Советского Союза, сбившего 23 вражеских самолёта и совершившего 300 боевых вылетов. Ранее лента была показана в Ереване в Союзе кинематографистов Армении. Фильм вызвал интерес у историков, военных аналитиков и исследователей авиации. Машкарян и Пашинян уже работают над следующим фильмом цикла: "Следующую ленту мы хотим посвятить другому нашему соотечественнику - Степану Мартиросяну, который после отступления немцев спас Киев, разминировав катакомбы, через которые впоследствии прошла линия метро.

Киноцикл призван напомнить всем, что у Победы много имен, и среди них немало армянских». Творческий вечер объединил представителей культуры, армянской диаспоры и друзей юбиляра.