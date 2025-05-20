Вторник, 20 Мая 2025 14:00

АрмИнфо. Армянский Фонд помощи (FAR) предоставит 16 грантов армянским ученым для проведения научных исследований в области физики, биотехнологии, биологии, нанотехнологии, материаловедение, зоологии, биохимии, социальных наук и истории. Об этом говорится в поступившем АрмИнфо сообщении пресс-службы FAR.

Согласно сообщению, победителей выбирал исследовательский совет Армянского национального фонда науки и образования (АНФНО) из 129 научных заявок, поданных на конкурс в этом году. В числе руководителей научных групп-победителей 5 молодых ученых в возрасте до 35 лет и 9 женщин, а общее количество ученых, включенных в состав научных групп, составляет 59 человек.

" В 2025 году гранты получили 4 заявки на исследования в области физики, 4 - на исследования в области биотехнологии, 2 заявки на исследования в области биологии и по одной заявке на исследования в области нанотехнологий, материаловедения, зоологии, биохимии, социальных наук и истории. Победителей определяет экспертный комитет из США, а размер каждого гранта составляет сумму, эквивалентную $ 7 500 ", - пояснили в FAR.

Кроме того, как сообщили в фонде, помимо грантов, предоставленных АНФНО, в этом году 3 научные группы были удостоены специальных премий имени профессора Арама Чобаняна и профессора Нерсеса Крикоряна, учрежденных "семьей Ерамян", за достижения в области биотехнологии, нанотехнологий, физики и машиностроения.

"За последние 25 лет исследовательскому совету АНФНО было представлено 3566 заявок. Гранты получили 622 научные группы, в которые вошли около 2285 ученых. Общая сумма гранта программы составила $ 3 192 500 ( в драмовом эквиваленте)", - отмечается в сообщении фонда.

Согласно источнику, торжественная церемония вручения грантов, предоставляемых через АНФНО имени Ерванда Терзяна, действующего с 2000 года под эгидой FAR, состоится 21 мая в зале заседаний президиума Национальной академии наук.

Отметим, что FAR, первоначально созданный в гуманитарных целях в 1988 году в связи со Спитакским землетрясением, был переориентирован в центр развития каждого сектора и каждого региона Армении. Сегодня FAR известна во всем мире и пользуется уважением как одна из ведущих организаций в Армении.