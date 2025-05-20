Вторник, 20 Мая 2025 13:36

АрмИнфо. Армения намерена ратифицировать армяно-катарское соглашение о регулировании трудовой деятельности граждан РА на территории Государства Катар. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам труда и социальных вопросов на очередном заседании 20 мая выдало положительное заключение по представленному правительством РА на ратификацию проекту соответствующего соглашения.

Представляя документ, заместитель министра труда и социальных вопросов РА Рубен Саркисян отметил, что соглашение подписано 10 сентября 2024 года в Ереване. Ратификация соглашения вытекает из программы правительства РА на 2021-2026 годы. В частности, речь идет о расширении сотрудничества со странами Ближнего и Среднего Востока по направлениям, представляющим взаимный интерес. В результате ратификации документа будут обеспечены процедуры, предусмотренные для регулирования вопросов, связанных с трудовой деятельностью граждан Республики Армения на территории Государства Катар, защите их прав и интересов. Соглашение регулирует порядок въезда граждан Республики Армения в Государство Катар и осуществление там трудовой деятельности в соответствии с законами, правилами и процедурами, действующими в обоих государствах.

Правительство РА обязуется принять все необходимые меры для облегчения получения разрешений на выезд для граждан Армении, желающих работать в Катаре, и прохождения процедур медицинского обследования. Кроме того, кабмин обеспечит, чтобы граждане Армении перед отъездом имели при себе подписанное катарским работодателем предложения о работе.