Вторник, 20 Мая 2025 12:53

АрмИнфо. Власти Армении не смогли наладить контакты с администрацией нового президента США Дональда Трампа в течение 100 дней его президентства, и решили прибегнуть к альтернативному методу установления сотрудничества с новой администрацией. Об этом говорится в анализе, подготовленном Армянским центром американских исследований, принадлежащем американисту Сурену Саркисяну.

Центр проанализировал ключевые процессы в армяно-американских двусторонних отношениях за первые 100 дней президентства Трампа.

В представленном анализе отмечается, что в апреле этого года посольство Армении в США заключило соглашение с одной из профессиональных лоббистских организаций, действующих в Вашингтоне. В анализе отмечается, что контракт, сумма которого составляет $50 тыс в месяц, будет действовать с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.

"Данная инициатива направлена на продвижение интересов Армении в Конгрессе и администрации США. Основными целями являются развитие армяно-американского экономического, торгового, инвестиционного и технологического сотрудничества, а также акцент на геополитическом и стратегическом значении Армении как важного партнера США в контексте региональных и глобальных интересов на Южном Кавказе", - отмечают авторы анализа.

В анализе также обращается внимание еще на одно важное событие, произошедшее в течение первых ста дней президентства Трампа, а именно официальное заявление президента США 24 апреля - в день памяти Геноцида армян. Авторы анализа отмечают, что Джо Байден стал первым президентом США, который публично употребил слово "геноцид" в контексте квалификации трагедии, произошедшей с армянами в начале XX- ого века прошлого столетия.

"Это стало результатом длительной борьбы армянской диаспоры и свидетельством проармянской политики Байдена. В отличие от него, Трамп не последовал этому примеру и, как и его предшественники, избежал использования термина "геноцид", ограничившись лишь формулировкой "Мец Егерн". В целом его заявление содержало множество уклончивых формулировок", - резюмировали в анализе Армянского центра американских исследований.

Напомним, что президент США Дональд Трамп не использовал термин "геноцид" в своем послании по случаю 110-летия Геноцида армян в Османской империи, посол США в Армении Кристина Квин последовала его примеру.

Отметим, что законодательный орган США признал Геноцид армян в Османской империи еще в 2019 году, а уже в 2021 году президент Джо Байден в своем послании по случаю 24 апреля, квалифицировал произошедшее как геноцид.