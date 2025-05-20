Вторник, 20 Мая 2025 12:46

АрмИнфо. Служба внешней разведки (СВР) Армении предлагает передать ей полномочия по выдаче разрешения на доступ иностранца к сведениям, составляющим государственную тайну без согласования с уполномоченным органом. Инициатива размещена на едином портале правовых актов.

Как говорится в пояснении к документу, согласно пункту 2 постановления правительства РА от 18 января 2024 года № 87-Н <Об установлении порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства допуска к сведениям, содержащим государственную тайну> руководители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, юридических лиц, располагающих сведениями, содержащими гостайну, и осуществляющих работы с их использованием, выдают иностранцам разрешения на доступ к сведениям, содержащим гостайну, в связи с необходимостью выполнения ими трудовой или служебной деятельности либо необходимостью выполнения научной работы в соответствующем органе с согласия государственного органа, уполномоченного по вопросам национальной безопасности. При этом в пункте 4 постановления указан перечень необходимых документов, представляемых в уполномоченный орган для получения его согласия, после чего уполномоченный орган проводит проверочные мероприятия и в порядке, установленном постановлением правительства, предусмотренным пунктом 6 части 2 статьи 7 Закона <О государственных секретах>, утверждает форму разрешения либо отказывает в ее утверждении.

В результате изменений, внесенных в Закон <О государственной тайне> от 5 марта 2025 года, установлено, что лицам, замещающим должности государственной службы в Службе внешней разведки, а также лицам, сотрудничающим со СВР, разрешение на доступ к сведениям, содержащим гостайну, предоставляется Службой внешней разведки в общем порядке, в этом случае соответствующие проверочные мероприятия проводятся СВР совместно с уполномоченным органом.

Теперь же СВР предлагает уполномочить структуру функцией по выдаче разрешения на доступ иностранца к сведениям, составляющим государственную тайну, в связи с выполнением им служебных или производственных обязанностей либо в связи с необходимостью проведения научной работы в органах внешней разведки без согласования с уполномоченным органом.

<Разрешение на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, будут предоставляться Службой внешней разведки в общем порядке, при этом соответствующие проверочные мероприятия осуществляются Службой внешней разведки совместно с уполномоченным органом.

Документы, представленные уполномоченным органом для получения согласия, будут подлежать проверке Службой внешней разведки, а не представляться в уполномоченный орган, а выдача или отказ в выдаче разрешения будут осуществляться в общем порядке, установленном законодательством>, - говорится в документе.

Напомним, Служба внешней разведки отделилась от Службы национальной безопасности в декабре 2022 года, ее главой была назначена Кристине Григорян (бывший омбудсмен Армении).