Вторник, 20 Мая 2025 12:24

АрмИнфо. Правительство Армении предлагает ужесточить наказание за кражу автозапчастей, в том числе, с автомобилей. Проект соответствующих изменений в Уголовном кодексе был обсужден и одобрен на заседании комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам 20 мая.

По словам заместителя министра внутренних дел РА Армена Мкртчяна, согласно действующим правовым нормам, за хищение деталей, приборов или оборудования транспортных средств (если они не содержат признаков, квалифицированных в части статьи 254 УК), лицо наказывается штрафом в размере до двадцати максимально допустимых размеров оплаты труда, либо общественными работами на срок от восьмидесяти до ста пятидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо краткосрочным лишением свободы на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Причем, в таких случаях суды, зачастую принимая во внимание незначительную тяжесть преступления, редко применяют меру пресечения в виде заключения под стражу, и наказания назначаются соответствующие. Имеют место случаи, когда лицо, совершившее преступление, имея статус обвиняемого и находясь на свободе, продолжает вести противоправную деятельность и совершать кражи с транспортных средств.

Поэтому в целях повышения эффективности борьбы с указанными преступлениями предлагается внести изменения в Уголовный кодекс. Законопроектом предусматривается отнести хищения деталей, приборов или оборудования транспортного средства (совершенного вне транспортного средства) к преступлениям средней тяжести.

После принятия законопроекта лицо, совершившее это преступление, будет наказываться штрафом в размере от 20 до 50 тыс драм, либо общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот семидесяти часов, либо ограничением свободы на срок от одного года до трех лет, либо краткосрочным арестом на срок от одного месяца до двух месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Вместе с тем, в случае принятия законопроекта в судебной практике будут созданы более широкие возможности для применения меры пресечения в виде заключения под стражу в целях предупреждения совершения новых преступлений при расследовании указанного вида преступления.

Мкртчян сообщил, что за последние пять лет в общем объеме совершенных в стране преступлений, объем краж с 35%- 37% снизился до 15,9%. Тем не менее, количество краж деталей с автомобилей практически осталось неизменным. Заместитель министра сообщил, что зачастую владельцы транспортных средств не обращаются с заявлениями о хищениях, что приводит к относительному характеру статистических данных. Также имели место случаи, когда пострадавшее лицо приходило к согласию с лицом совершившим кражу по возвращению за "вознаграждение" номеров автомобилей или его отдельных деталей. По положению за первые 4 месяца 2025 года количество обвинительных решений в отношении воров составило всего 6,9% от общего количества совершенных преступлений.