Вторник, 20 Мая 2025 12:04

АрмИнфо. Западно-ориентированные политические силы, выступающие за вступление Армении в Евросоюз, устроили русофобскую акцию на фоне предстоящего визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Ереван. С раннего утра, они развернули русофбские плакаты перед посольством РФ в Ереване и на столичном Киевском мосту.

Инцидент уже прокомментировал председатель партии "Во имя социальной справедливости" Арман Гукасян. Он, в частности, написал в своем Телеграмм-канале: "Вот такие вот провокации начались в Ереване накануне визита Сергея Лаврова в Армению. Авторы - так называемый "Евроблок", который планирует 21 мая в 11:00 провести перед зданием МИД РА акцию против визита Лаврова (там в это время будет пресс-конференция министров иностранных дел РА и РФ). Эти плакаты вывешиваются в городе и распространяются в соцсетях со стороны лидеров и активистов блока в лице русофобов и западных грантополучаталей, которые при этом поддерживают Никола Пашиняна.

Арман Бабаджанян, Левон Барсегян и остальные их товарищи по цеху никогда не задумывались о том, что будет с Арменией, так как их интересуют только личные выгоды от русофобской повестки. Здесь интересно то, что власть никак не реагирует на то, что такие провокации устраиваются, так как всем давно известно о той крепкой связи, которая сложилась между властью и упомянутой силой. Интересно, будет ли пресечена акция протеста или товарищи спокойно проведут свою провокацию в очередной раз, ставя под удар имидж страны".

На момент публикации материала комментарий из полиции на этот счет АрмИнфо получить не удалось.

Независимые эксперты склонны считать, что данные действия - политическая провокация, направленная на подрыв армяно-российских отношений, и так переживающих не самые лучшие времена.