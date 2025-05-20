Вторник, 20 Мая 2025 11:17

АрмИнфо. В Армении произошло очередное землетрясение.

Согласно сообщению Территориальной службы сейсмической защиты МВД РА, землетрясение магнитудой 2,9 произошло 20 мая в 10:11 по местному времени в 8 км к юго-востоку от села Бавра на армяно- грузинской границе.

В эпицентре сила подземных толчков составила 4 балла.

Землетрясение силой в 2-3 балла ощущалось в селах Бавра, Сарагюх и в городе Ашоцк Ширакской области республики.