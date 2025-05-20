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 Вторник, 20 Мая 2025 11:01

Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в Тегеранском диалоговом форуме – 2025

Министр иностранных дел Туркменистана принял участие в Тегеранском диалоговом форуме – 2025

АрмИнфо. 18-19 мая 2025 года в городе Тегеран состоялся Тегеранский диалоговый форум – 2025 (Tehran Dialogue Forum), организованный Центром политических и международных исследований при Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран.

В работе форума также принял участие Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных Туркменистана дел Рашид Мередов.

Выступая на панельной дискуссии на тему «От Индийского субконтинента до Евразии: транспортные коридоры, геоэкономика и открывающиеся потенциалы», Р.Мередов представил позицию Туркменистана в вопросах развития транспортно-логистической связанности как ключевого фактора устойчивого экономического роста и взаимозависимости регионов.

Констатировалось, что реализация континентальных коридоров должна стать основополагающим элементом международного партнёрства. В этом контексте особый акцент был сделан на инициативе Туркменистана «Возрождение Великого Шёлкового пути», которая направлена на создание интеграционной платформы на пространстве Евразии.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана подробно изложил приоритеты страны в сфере транспортной дипломатии, включая реализацию национальных инфраструктурных проектов, строительство железнодорожных и автомобильных магистралей, модернизацию портовой инфраструктуры на Каспии и участие в региональных транзитных инициативах. Особо была выделена важность развития транспортно-логистических связей с участием Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Ирана.

Р.Мередов также заострил внимание участников на роли устойчивого транспорта в достижении ЦУР, вкладе Туркменистана в продвижение глобального транспортного диалога, включая проведение в Ашхабаде первой Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту в 2016 году и принятие ряда тематических резолюций Генассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

Вместе с тем отмечалось о значимости энергетического вектора внешнеэкономической стратегии Туркменистана. В этом контексте было сказано об усилиях страны по диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов, включая проект газопровода ТАПИ и расширение экспорта электроэнергии в регион Западной Азии.

 

 

«На полях» Тегеранского диалогового форума Р.Мередов провёл двусторонние встречи с представителями стран-участниц, в ходе которых обсуждались вопросы дальнейшего развития межгосударственного диалога.

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