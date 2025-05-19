Понедельник, 19 Мая 2025 20:22

АрмИнфо.Обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества состоялся между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром обороны Израиля Исраелем Кацем и начальником Генерального штаба Сил обороны генерал-лейтенантом Эялем Замиром.

Как сообщает АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в рамках визита азербайджанской военной делегации в Тель-Авив заместитель министра обороны Азербайджана- генеральный директор Агиль Гурбанов и генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Барам обсудили меры, принимаемые для расширения сотрудничества в военно-технической и военной образовательной сферах, а также перспективные планы.

Руководство Минобороны также посетило Главный оперативный центр Армии обороны Израиля и ознакомилось с проводимой там работой.