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АрмИнфо.Обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества состоялся между министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром обороны Израиля Исраелем Кацем и начальником Генерального штаба Сил обороны генерал-лейтенантом Эялем Замиром.
Как сообщает АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в рамках визита азербайджанской военной делегации в Тель-Авив заместитель министра обороны Азербайджана- генеральный директор Агиль Гурбанов и генеральный директор Министерства обороны Израиля Амир Барам обсудили меры, принимаемые для расширения сотрудничества в военно-технической и военной образовательной сферах, а также перспективные планы.
Руководство Минобороны также посетило Главный оперативный центр Армии обороны Израиля и ознакомилось с проводимой там работой.
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|МОНКС: Завершение реставрационных работ историко-культурных памятников в Арагацотнской и Армавирской областях запланировано на 2025 год
|Генсек ОДКБ заявил о позитивных подвижках ситуации на Кавказе
|Школьники Армении завоевали 4 бронзовые медали на Международной открытой биологической олимпиаде
|Совершенно неприемлемо в 2025 году видеть подобные проявления: Аннита Деметриу о фиктивном судебном процессе над армянами в Баку
|Мэрия объявила о новых сроках по установке памятника Шарлю Азнавуру
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|Международные структуры не должны применять двойные стандарты в отношении Армении - Аннита Деметриу
|Мэр Еревана: За неуплату проезда в общественном транспорте должны действовать штрафы
|Сотрудники МВД Армении выявили случай незаконной добычи полезных ископаемых
|Ереван предложил повысить уровень сотрудничества с Никосией до стратегического партнерства
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|Эдмон Марукян призывает не избегать процесса выражения недоверия Пашиняну
|Политик: Никол Пашинян боится вступать в дискуссии с Эдмоном Марукяном
|Фонд "Гегард" решительно осудил проведение антиармянского мероприятия в Иордании
|Компании, занимающиеся незаконной добычей полезных ископаемых в общине Масис, нанесли государству ущерб в размере около $538 тыс
|СНБ Армении раскрыла случай организации незаконной миграции
|В Минске открылся первый армянский храм
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|Пашинян в Албании провел встречу с Тихановской
|Обновление приложения Idram&IDBank: теперь можно перенести и объединить цифровые рассрочки Rocket Line
|Секретарь Совбеза Армении встретился с президентом Ирана и принял участие в Тегеранском диалоге
|В Ереван прибыла делегация Палаты представителей Республики Кипр
|Армен Григорян встретился в Тегеране с Аббасом Аракчи
|Адвокаты по правам человека сообщили GB News, что Рубену Варданяну отказано в доступе к Библии в бакинской тюрьме
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|Арарат Мирзоян: Европейское политическое сообщество уникальная площадка для на поиска эффективных решений
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|Армения зарегистрировала право собственности на землю в 1,6 га, прилегающий к Ереванской телебашне, стоимостью около $1,6 млн.
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|Арарат Мирзоян поздравил новоназначенного министра иностранных дел Канады
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|Армению посетит делегация Комитета по правилам, этике и иммунитетам ПАСЕ
|Делегация во главе со спикером Палаты представителей Кипра 18-21 мая посетит Армению
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