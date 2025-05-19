Понедельник, 19 Мая 2025 19:09

АрмИнфо.Общественная организация ДИАЛОГ подписала соглашение о сотрудничестве с независимой академической платформой MONUMENT WATCH, занимающейся мониторингом и научным описанием состояния культурного наследия Арцаха. Об этом сообщает пресс-служба Организации.

<Документ был подписан главой <ДИАЛОГА> Юрием Навояном и руководителем платформы MONUMENT WATCH, заведующим кафедрой культурологии Ереванского государственного университета, доктором исторических наук, профессором Гамлетом Петросяном.

MONUMENT WATCH - это независимая научная инициатива, объединившая специалистов из разных областей: археологов, архитекторов, культурологов, арменоведов, медиаспециалистов и переводчиков. Цель платформы - научно и профессионально фиксировать, документировать и интерпретировать изменения в состоянии армянского культурного наследия Арцаха, особенно на тех территориях, которые после 44-дневной войны в 2020 году и после сентябрьской агрессии в 2023 году оказались под контролем Азербайджана.

<Сегодня, когда армянское население Арцаха было вынуждено покинуть родные земли, крайне важно, чтобы за наследием осталась академическая, объективная наблюдательная миссия. Мы становимся свидетелями попыток фальсификации и уничтожения армянских памятников

- и наш ответ на это должен носить системный характер, опираясь на научно выверенный подход>, - отметил Юрий Навоян.

Сотрудничество с MONUMENT WATCH стало частью последовательной стратегии <ДИАЛОГА> по защите и продвижению историко-культурного наследия Арцаха. В отличие от многих инициатив, эта работа строится не только на гуманитарной или культурной основе, но и на строго академической, научно-доказательной платформе.

В частности, команда и друзья организации <ДИАЛОГ> содействуют деятельности офиса Арцахской епархии ААЦ. На днях широкому кругу читателей будет представлена книга-альбом <Арцах: находящееся под угрозой наследие> на армянском, русском и английском языках, подготовленная к одноименной документальной выставке, которую при содействии <ДИАЛОГА> проведет Арцахская епархия. К выставке также создан документальный фильм. При поддержке организации группа ученых создала книгу-альбом <Резиденции Католикосата Алуанка>, которая скоро выйдет в свет на армянском и русском языках.

Силами организации в Москве изданы произведения арцахских писателей, проведены исследования российских ученых об арцахском историко-культурном наследии. Благодаря деятельности организации в Ереване возрождён и действует Степанакертский русский драматический театр, получивший системную поддержку от команды и друзей ДИАЛОГА до марта месяца этого года. Усилиями организации возрождён и успешно действует Джаз-оркестр <Арцах>. Пять молодых талантливых музыкантов - участников программы <Родом из Арцаха> - являются стипендиатами организации ДИАЛОГ. Организация поддерживает деятельность центра <ДИЗАК АРТ> и другое.

Подписание соглашения между Организацией <ДИАЛОГ> и академической платформой MONUMENT WATCH стало ещё одним важным шагом в деле сохранения исторической правды. Культура - это не только язык искусства, но и язык фактов, документации и объективного знания. В этом контексте сотрудничество двух организаций приобретает особую значимость в условиях современной угрозы утраты армянского наследия.