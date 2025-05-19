Понедельник, 19 Мая 2025 17:55

АрмИнфо. Последняя неделя мая ознаменуется в Армении открытием Недели европейского кино. Как говорится в официальном сообщении миссии ЕС в Армении, в течение 7 дней - с 24 по 30 мая - у зрителей будет возможность насладиться высококачественными европейскими фильмами.

Показы пройдут в Доме кино на языке оригинала с армянскими и английскими субтитрами. Вход свободный.

Программа фестиваля доступна по следующей ссылке: https://eu4armenia.eu/european-film­