Понедельник, 19 Мая 2025 17:26

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян сделал очередной пост с хэштегом #ЗернышкоКЗернышку.

<Восстановлено право собственности общины на сельскохозяйственный участок площадью 1,93 га в поселке Когес общины Лори Берд Лорийской области. Кадастровая стоимость: 2 миллиона 219 тысяч драмов>, - написал Пашинян.