Понедельник, 19 Мая 2025 17:25

АрмИнфо. На улице Сильвы Капутикян в центре Еревана столкнулись автомобили, в результате чего перевернулся и загорелся автомобиль с бетономешалкой.

Как передает Спасательная служба МВД РА, сообщение об инциденте поступило в Национальный центр управления в кризисных ситуациях 19 мая в 16:02. На место происшествия прибыли 4 пожарных расчета и спасатели. Было выяснено, что горят 4 транспортных средства, 3 из которых - легковые автомобили и 1 - бетономешалка. Пожар был локализован в 16:50.

Информация о пострадавших проверяется. Дополнительная информация будет предоставлена позже, говорится в сообщении.