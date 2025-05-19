Понедельник, 19 Мая 2025 16:30

АрмИнфо. В Армении почтили память жертв Геноцида понтийских греков. Консул Греции, представители греческой общины, представители Республиканской партии Армении (РПА) 19 мая посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и отдали дань уважения памяти невинных жертв.

В беседе с журналистами у мемориала Геноцида армян экс-вице-спикера парламента Армении, член Высшего органа РПА Эдуарда Шармазанова напомнил, что 24 марта 2015 года парламент Армении единогласно 118 голосами "за", признал и осудил этот акт геноцида. Шармазанов подчеркнул, что геноцид понтийских и эгейских греков, а также ассирийцев является логическим продолжением Геноцида армян. В связи с этим он сослался на слова Энвера-паши, который в 1915 году заявил, что намерен решить "проблему греков" так же, как была решена "проблема армян" - путем насильственного перемещения и геноцида.

"Геноцид греков в Османской Турции был частью более широкого геноцида христианских народов. Это не отдельное преступление; турки, начиная с султанского режима, затем младотурок и, наконец, кемалистов, планировали и осуществляли геноцид коренного христианского населения

- армян, греков и ассирийцев", - подчеркнул член РПА.

Республиканец при этом с сожалением отметил, что в 21 веке мир стал свидетелем продолжения проявления геноцидальной политики со стороны Турции и Азербайджана, напомнив об этнической чистке коренного армянского населения Арцаха и их насильственного перемещения.

"Это ничто иное, как логическое продолжение османо-турецкой, пантюркистской и кемалистской антихристианской политики геноцида. Я, как грек и сын своего народа, как 24 апреля - в день Геноцида армян, так и 19 мая прихожу почтить память не только наших мучеников. Я здесь, чтобы подтвердить: после геноцида и распятия всегда наступает возрождение, мир и наступит воскресение как Понтоса, так и Арцаха", - резюмировал Шармазанов.

Напомним, что 19 мая понтийские греки во всем мире, в том числе и в Армении вспоминают жертв Геноцида понтийских греков. Этот день для них является настолько же важным, как и 24 апреля для армян. 19 мая было объявлено Днем памяти жертв Геноцида греков по решению парламента Греции от 24 февраля 1994 года и было обусловлено тем, что именно в этот день 1919 году генерал Мустафа Кемаль запустил процесс истребления понтийских греков.

Геноцид греков Понтоса (большей частью которого являлся бывший османский вилайет Трапезунд) осуществлялся в 1916-1923 гг. вначале младотурками, затем кемалистами, а число жертв составило 350 тысяч человек. Это было продолжением геноцидной политики, которая уже применялась и продолжала осуществляться в отношении армянского народа. Имущество понтийцев также было ограблено, молодежь мобилизована и уничтожена, мирное население депортировано. С другой стороны, трагедия понтийских греков является частью геноцида, совершенного в 1914- 1923 гг. в отношении всех остальных греков, подданных Османской империи, так как кроме Понтоса жертвами депортации и резни стали также греки других регионов Малой Азии, а также Восточной Фракии. Греки Понтоса долгие годы борются за международное признание геноцида и восстановление исторической справедливости.