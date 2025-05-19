Понедельник, 19 Мая 2025 16:13

АрмИнфо. Поведение сына второго президента Армении Роберта Кочаряна, депутата от оппозиционного блока <Айастан> Левона Кочаряна будет иметь политические последствия. Об этом на встрече с журналистами в Национальном Собрании заявил 19 мая спикер парламента Ален Симонян.

<То, что позволил себе младший сын господина Кочаряна, должно иметь и будет иметь политические последствия. И пусть никто в этом не сомневается>, - сказал Симонян.

Коснувшись угрозы Левона Кочаряна, скинуть его с трибуны парламента, спкер армянского НС заявил: <Мы должны понять, кто он вообще такой? Ну, кроме того, что он является супругом известной певицы и сыном убийцы, неизбранного, коррумпированного главы государства. Кто он вообще такой, я хочу понять? Он никто. Его самое большое личное достижение - быть мужем известной певицы>, - заявил председатель НС.

По его словам, у него имеется множество острых выступлений и заявлений, однако есть черта, за которую он никогда не заходит.

Напомним, что 14 мая во время заседания парламента обстановка в зале обострилась после выступления депутата от фракции "Айастан" Левона Кочаряна. Он, в частности, указал на обвинения властей в грабеже Армении семьей второго президента РА Роберта Кочаряна. Как заметил Левон Кочарян, при наличии правды по данным обвинениям, у семьи было бы два выхода: либо пойти на достижение компромисса с властями, либо все распродать и уехать", - подчеркнул оппозиционер. Он также напомнил, что в ходе последнего правительственного часа в НС премьер­министр РА Никол Пашинян обозвал одного из оппозиционеров амбалом. "На следующий день он поехал в Москву. Вы видели видео с его участием? И кто после этого "амбал"? - заявил Кочарян- младший. Досталось от него и спикеру НС Алену Симоняну, который ранее пригрозил женщине-депутату вышвырнуть ее из зала заседаний НС. Оппозиционер заметил, что спикеру следует быть осторожным, когда он, Левон Кочарян вышвырнет Симоняна с его места.

На выступление решил ответить вице-спикер парламента Акоп Аршакян. <Мы же не говорим, что отец Роберта Кочаряна - турок, это народ говорит>, - заявил он. Левон Кочарян, стоя у дверей в зал заседания НС, в нецензурной форме отреагировал на то, что его покойного деда назвали турком.

Потом решил <отличиться> депутат от правящей фракции <Гражданский договор, глава постоянной комиссии по вопросам здравоохранения Арсен Торосян. Он прямо выругался с трибуны НС, заявив: <Тот, кто называет нас турками, их отец, их мать, их семья....>. Ни много ни мало.