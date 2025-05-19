Понедельник, 19 Мая 2025 15:16

АрмИнфо. Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян опроверг слухи о якобы ведущихся обсуждениях по поводу вывода 102-й российской военной базы с территории страны.

<Ничего подобного нет. Республика Армения не обсуждает вопрос вывода российской военной базы с территории республики>, - сказал Симонян 19 мая на брифинге в парламенте.

На уточнение о том, может ли Баку на каком-то этапе по своему интерпретировать пункт мирного соглашения о не размещении сил третьих стран и потребовать вывода российской военной базы, Симонян заметил, что в документе говорится о границы Армения- Азербайджан, а не о территории РА.

<Это абсурд, такое не обсуждается и не может стать темой обсуждения. Я впервые от вас слышу. Одним словом, не знаю, кто распространяет такие <умные> вещи>, - подчеркнул он.

Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян считает, что Ереван и Баку могли согласовать вывод российской военной базы с территории Армении. Об этом он написал в соцсети Facebook. Он наполнил слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что в регионе больше нет необходимости в присутствии иностранных военных сил. По мнению Абрамяна, заявление помощника президента является одним из предварительных условий достижения мира.

102-я российская военная база дислоцирована в Гюмри согласно межгосударственному договору от 1995 года, продленному до 2044 года.