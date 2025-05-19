Понедельник, 19 Мая 2025 15:14

АрмИнфо. Обсуждения между Ереваном и Баку продолжаются, есть договоренность продолжить обсуждения. Об этом 19 мая в парламенте заявил спикер НС АрменииАлен Симонян.

<Я не исключаю, что обсуждения могут быть продолжены в ближайшем будущем в формате лидеров двух стран, а также в формате министров иностранных дел. Это хорошая новость, однако какой-либо конкретной договоренности пока нет>, - сказал Симонян.

Как указал спикер НС, подобные процессы нацелены на место и время заключения мирного договора.

<Армянская сторона и многочисленные международные партнеры проводят работу, чтобы заключение мирного договора наконец-то стало реальностью>, - подчеркнул Ален Симонян.

При этом, считает глава армянского парламента, последовательное выдвижение требований со стороны Баку не может привести к тупику в переговорном процессе, поскольку у Еревана есть различные решения, предложения, которые представлены азербайджанской стороне.

<Та обеспокоенность, которая звучит с азербайджанской стороны, в реальности, в правовой плоскости не существует>, - резюмировал Симонян.