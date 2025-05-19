Понедельник, 19 Мая 2025 15:13

АрмИнфо. Правящая партия Армении <Гражданский договор> не воспринимает всерьез инициативу оппозиционных сил запустить процедуру импичмента премьеру Николу Пашиняну, как и выдвижение лидера партии <Просвещенная Армения> Эдмона Марукяна кандидатом на пост премьер-министра РА в рамках данной инициативы. Об этом заявил спикер НС Ален Симонян 19 мая на брифине в парламенте.

<Начиная с 2018 года мы становимся свидетелями подобных процессов. Мы серьезно относимся только к голосу РА>, - сказал он.

В связи с этим, указал спикер НС, к подобным процессам в правящей фракции никак не относятся. <Лишь изредка отправляем друг другу, шутим, что политический союз Агазаряна и Асланяна родил Эдмона как политического деятеля. Этим ограничиваются наши обсуждения>, - заявил он с улыбкой.

Отметим также, что 28 апреля члены движения "Мы не спим", основанного учредителем движения "Вето" Нареком Маляном, экс-послом Армении в Польше Эдгаром Казаряном и группой оппозиционеров, направили депутатам парламента Армении индивидуальные письма об инициировании в течение 10 дней процесса объявления вотума недоверия премьер-министру РА Николу Пашиняну. О поддержке инициативы заявили обе оппозиционные фракции - "Армения" (28 депутатов) и "Честь имею" (6 депутатов). Между тем, вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в НС только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Для успеха процесса необходимо простое большинство депутатов.

16 мая лидер партии "Просвещенная Армения", экс-посол по особым поручениям Эдмон Марукян сообщил, что принял предложение правления Единой национальной конституционной партии (ЕНКП) стать кандидатом на пост премьер-министра РА в рамках инициативы по импичменту Никола Пашиняна. По его словам, правление ЕНКП поручило своим представителям в лице депутатов Национального Собрания РА Овика Агазаряна и Акопа Асланяна инициировать в парламенте страны процедуру импичмента премьер- министра. По действующему законодательству, процесс вотума недоверия действующему главе правительства может быть осуществлен лишь в случае наличия кандидата в премьер- министры РА. Политик сообщил, что намерен провести переговоры с представителями двух оппозиционных фракций в Национальном Собрании РА - "Армения" и "Честь имею", чтобы начать реальный процесс импичмента. Марукян напомнил, что между двумя фракциями имеются серьезные расхождения по целому ряду вопросов, но обе политические силы в одинаковой степени заинтересованы в смене власти в стране. Для проведения процесса импичмента оппозиции не хватает всего двух голосов депутатов, которые могут быть восполнены теми же Агазаряном и Асланяном, которые вышли из рядов правящей фракции "Гражданский договор". Таким образом, как подчеркнул Марукян, каких-либо препятствий для проведения процесса импичмента он лично не видит. Все оппозиционные парламентарии должны будут поставить свои подписи под письмом, адресованном председателю Национального Собрания РА, с проектом решения НС о выражении вотума недоверия действующему премьер-министру РА Николу Пашиняну.