Понедельник, 19 Мая 2025 14:09

АрмИнфо. Завершение реставрационных работ историко-культурных памятников в Арагацотнской и Армавирской областях запланировано на 2025 год. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС).

В частности, на данном этапе в Арагацотнской области ведутся работы по укреплению и ремонту жилищ раннего бронзового века и строительство навеса в заповеднике "Агарак", в церкви Циранавор в Парпи - планируется благоустройство прилегающей территории, а в церкви Таргманчац в Армавирской области продолжаются восстановительные работы.

Согласно сообщению, ответственные МОНКС за осуществление данных проектов посетили эти территории, чтобы на месте познакомиться с текущими работами, обсудить их ход и представить профессиональные замечания.

Отметим, что работы ведутся за счет средств Министерства образования, науки, культуры и спорта.