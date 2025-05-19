Понедельник, 19 Мая 2025 13:01

АрмИнфо. Открытие памятника великому французскому шансонье, национальному герою Армении, выдающемуся артисту, певцу, композитору, поэту Шарлю Азнавуру состоится уже в июле этого года. Об этом сообщил на рабочем заседании мэрии Еревана 19 мая начальник управления культуры и туризма столичного муниципалитета Гош Саргсян.

В частности, он сообщил, что сейчас активно идут работы по подготовке к установлению памятника, а торжественное открытие запланировано в период с 8 по 12 июля.

В этой связи мэр Еревана Тигран Авинян выразил уверенность, что с установлением памятника Азнавуру в Ереване появится новое впечатляющее место, которое станет не просто притягивающей туристов локацией, а в определённом смысле символом нашего национального достоинства.

Отметим, что изначально было заявлено, что памятник Азнавуру будет установлен в Ереване в октябре 2024 года, который ознаменовался 100-летней годовщиной со дня рождения артиста. Однако после сроки перенесли на 2025г. Сначала заявили, что памятник появится на площади Азнавура в ноябре 2025г., затем назвали дату 22 мая - в 101-ю годовщину дня рождения Шансонье. А сегодня уже, на заседании столичного муниципалитета, общественности озвучили новые сроки.

Напомним, что автором скульптуры Шарля Азнавура, которая будет установлена на одноименной площади в Ереване, стал Давид Минасян. Эскиз проекта был выбран в ходе закрытого голосования членов Профессиональной комиссии, в состав которой вошли 11 человек, в том числе члены семьи Шарля Азнавура - сын Николя Азнавур и его супруга Кристина Азнавур, представители мэрии - мэр Тигран Авинян и вице-мэр Левон Ованнисян, заместитель директора Фонда <Шарль Азнавур> Карине Эвоян, директор Музея современного искусства Нуне Аветисян, председатель Союза художников Армении Сурен Сафарян, скульптор Альберт Варданян, архитектор Александр Бадалян и др. 9 из 11 членов Комиссии проголосовали за эскиз авторства Давида Минасяна.