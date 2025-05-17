Суббота, 17 Мая 2025 15:08

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян встретился в Тегеране с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Как сообщает иранское агентство ISNA, встреча состоялась в Институте политических и международных исследований (ИПМИ) Министерства иностранных дел Исламской Республики.

Армен Григорян и Аббас Аракчи обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

Кроме того, ожидается, что Армен Григорян проведет переговоры с рядом других должностных лиц ИРИ.

Ранее сообщалось, что 15 мая секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в Иран для участия в форуме "Тегеранский диалог - 2025".