Суббота, 17 Мая 2025 15:05

АрмИнфо. Сын армянского филантропа Рубена Варданяна - Давид критикует международные СМИ за то, что они <закрывают глаза> на случаи, подобные тому, который произошел с его отцом. Как заявил Давид Варданян изданию GB News <никто из нас не в безопасности>, подчеркнув, что его отец стал жертвой <этнической чистки>.

<Мы узнали о его аресте из соцсетей, 27 сентября 2023 года, что было очень целенаправленным шагом со стороны правительства Азербайджана, чтобы показать каждому армянину-христианину, что никто из нас не находится в безопасности>, - сказал Давид Варданян.

Несмотря на задержание, заметил Давид, его отец продолжает проявлять стойкость.

<Он несколько раз отмечал, что не хочет жаловаться на условия содержания, так как это отвлечет внимание от незаконности всего этого процесса. Нам удается провести с ним телефонные разговоры максимум один-два раза в неделю на одну-две минуты, но не регулярно. В прошлом мы говорили с ним при посредничестве Красного Креста. Однако недавно было объявлено, что в этой стране закрывается офис Красного Креста, что еще больше ограничит нашу связь.

Моя дочь родилась, когда он находился под стражей. Мы надеемся, что в ближайшем будущем он сможет с ней встретиться. Он стал дедушкой, так и не увидев свою внучку, что, очевидно, очень печально для нас, но мы надеемся, что в будущем все изменится>, - сказал Давид.

Юрист по правам человека Джаред Дженсер сообщил GB News из Вашингтона, что Рубену отказано в доступе к Библии.

<Это противоречит нарративу азербайджанцев, что этот конфликт не имеет отношения к факту их христианской принадлежности, и что он связан с незаконным завоеванием территорий>, - сказал он GB News.

Дженсер также раскритиковал отсутствие глобального освещения, заявив, что мировые СМИ сосредоточили внимание на других конфликтах, включая войны в Газе и Украине, при этом <игнорируя> тяжелое положение христиан в регионе, добавив, что <то, что произошло с этой этнической чисткой и с Кавакзом, не привлекло большого мирового внимания>.

Однако он также поспешил похвалить президента Дональда Трампа, который, по его словам, был <весьма вовлечен и полезен> в работе по достижению свободы для христиан-армян, добавив, что нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев <не заинтересован> в мире.

Дженсер добавил: <В октябре 2023 года, когда он снова баллотировался на пост президента, [Трамп] опубликовал пост в Truth social, в котором конкретно и недвусмысленно заявил, что он осуждает то, что произошло в Нагорном Карабахе, как этническую чистку>.

Юрист по правам человека подчеркнул: <Наша проблема, как защищающей стороны Рубена и других заключенных, заключалась в том, что ни у Азербайджана, ни у Армении не было желания поставить приоритетом произошедшее в Нагорном Карабахе или освобождение своих граждан. Алиев никоим образом не заинтересован в том, чтобы предпринять какие­либо шаги, поскольку все это для него является результатом усилий по этнической чистке в регионе, которые предпринимались десятилетиями>.