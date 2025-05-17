Суббота, 17 Мая 2025 14:50

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Республики Армения направило поздравительное послание Королевству Норвегия по случаю Дня Конституции, пожелав мира и процветания дружественному народу Норвегии.

<Мы сердечно поздравляем Королевство Норвегия с Днем Конституции. Армения высоко ценит нашу общую приверженность демократическим принципам и рассчитывает на углубление сотрудничества с Норвегией как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Желаем мира и процветания дружественному народу Норвегии>, - говорится в поздравительном послании МИД, опубликованом в микроблоге X.